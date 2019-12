AMLO ofrece disculpas por su lentitud al hablar

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas por hablar lento, al señalar que no puede hacerlo "de corrido" porque si se equivoca, va a ser noticia mundial.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario reconoció que hay personas a quienes les molesta que hable con "lentitud" y que durante sus encuentros con la prensa haga reflexiones y dé cápsulas de historia y filosofía, como en esta ocasión que inclusive pidió la lectura de un poema.

Explicó que le reclaman mucho, y que le preguntan el por qué de las reflexiones y las cápsulas de política.

El mandatario ofreció disculpas porque no habla de corrido y porque a algunas personas les molesta su lentitud.

Dicen que me están viendo y dicen 'ya, ya, ya' Pues no puedo, tengo que hacerlo despacio, no hablo de corrido, pero además imagínense que yo diga algo impropio por la prisa, se vuelve noticia mundial. Prefiero hablar despacio.