AMLO pide a Cámara de Diputados 'ventilar' expediente del gobernador de Tamaulipas

CDMX. Una vez más, Andrés Manuel López Obrador centró la conferencia de la mañana en un tema, donde pidió a la Cámara de Diputados que de a conocer la investigación realizada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El gobernador de Tamaulipas es señalado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Con el argumento de 'el que nada debe, nada teme', AMLO fue claro en su mensaje de la mañanera y afirmó que el que se dé a conocer este expediente ayudará a ver si Cabeza de Vaca no tiene nada que ocultar.

Ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que se transparente, hablando del derecho a la información de la prensa, eso va ayudar mucho porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos", afirmó AMLO.

Asimismo, reconoció él tiene interés de conocer el expediente y que todos los mexicanos puedan también saber en que consiste la información.

“Yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa, pero no la línea gruesa, quiero leer el expediente y que todos los mexicanos tengamos acceso, porque yo no conozco el expediente, ni doy órdenes de que se fabriquen expedientes a nadie", dijo López Obrador.

Para concluir, el mandatario dejó en claro que lo que busca es dar a conocer que ellos no son tapadera de nadie, esto refiriéndose al caso del General Cienfuegos, donde el pidió que se diera a conocer el expediente, aunque Estados Unidos estuvo en contra de esta acción.

“Ojalá y los legisladores resuelvan dar a conocer el expediente completa y subirlo a la red como lo hicimos en el caso del general Cienfuegos, ¿para qué? Para que se garantice el derecho a la información, a la transparencia y que no haya manipulación, que no haya linchamientos mediáticos, esto no solo es asunto de los medios y las filtraciones, o de los abogados de las autoridades judiciales. No, es asunto de todos”, concluyó López Obrador en su mañanera.