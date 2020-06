AMLO pide a Enrique Alfaro mostrar pruebas tras acusaciones por disturbios

Tabasco.- Luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó que Morena y al Presidente de México fueron los culpables de provocar los disturbios que se dieron este jueves en Guadalajara, Andrés Manuel López Obrador le pidió al mandatario estatal que mostrara las pruebas si es que las tenía.

Durante su conferencia de prensa “Mañanera” de este viernes, realizada en la 30 Zona Militar, en Tabasco, periodistas cuestionaron a AMLO sobre las violentas manifestaciones y sobre las acusaciones que recibió por parte de Alfaro.

Ayer, el Gobernador de Jalisco señaló que las manifestaciones no se dieron por la muerte de Giovanni, sino que los manifestantes también tenían otros intereses como dañar a su estado y acusó directamente a “los sótanos del poder de la Ciudad de México”.

A lo que el Presidente de la República respondió que su interés es enfrentar los problemas nacionales. Aunque aceptó que tienen diferencias políticas, aseguró que él no tuvo nada qué ver con la violenta manifestación.

No tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador. Tenemos interés en enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, a eso me dedico, y no soy hipócrita, porque no soy conservador, no tiro la piedra y escondo la mano.

No tengo yo que ver nada con lo que sucedió, lamentablemente, ayer en Jalisco.

"Si tiene el gobernador pruebas, que las de a conocer. El que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable".