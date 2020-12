AMLO pide a Pemex que expliquen contratos millonarios de su prima

CDMX.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió al director de Pemex, Octavio Romero, que explique a detalle sobre los contratos millonarios que recibió la empresa Litoral Laboratorios Industriales, la cual es propiedad de su prima hermana Felipa Guadalupe Obrador Olán.

Este jueves el periodista Carlos Loret de Mola en la plataforma LatinUs informó que la familiar del mandatario federal ha recibido en solo dos años contratos por 365 millones de pesos, algunos por adjudicaciones directas.

De acuerdo con el periodista, las adjudicaciones coinciden en el periodo del gobierno actual de AMLO aunque Obrador Olán ya era contratista desde el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto.

Asimismo, señaló que tan solo en este año la compañía ganó, junto con otras empresas, tres contratos por 133 millones de pesos para realizar análisis de aguas, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en instalaciones de Pemex Exploración y Producción.

Luego de que se diera a conocer esta información, durante su conferencia "mañanera" de este viernes AMLO dijo desconocer la situación por lo que pidió al titular de Pemex que en este mismo día detalle el por qué los contratos se le han dado a su prima de forma directa.

Hoy se va a informar, el director de (Pemex), y yo ya he dicho que no me pertenezco, yo no le puedo fallar al pueblo, entonces, no se puede permitir la corrupción, la impunidad, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, no somos iguales", dijo.