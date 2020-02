AMLO pide a feministas 'no pintar paredes'; combate feminicidios, asegura

CDMX.- Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje directo a los colectivos feministas para pedirles que sus manifestaciones se realicen de forma pacífica.

Al respecto, el presidente aseguró que su gobierno está trabajando contra los crímenes contra las mujeres y pidió a las activistas respetar inmuebles.

Les digo a las feministas que con todo respeto que no nos pinten las puertas y las paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios, que no somos simuladores”, señaló.

El pasado viernes 14 de febrero, colectivos feministas se manifestaron afuera de Palacio Nacional para protestar por el feminicidio de Ingrid Escamilla y la difusión de las fotografías de su cuerpo; algunas mujeres encapuchadas incluso realizaron pintas en las paredes y puertas del recinto.

Al respecto, el López Obrador mencionó ese día que no las reprimieran y este lunes reafirmó su postura.

“Sabemos cómo sacarle la vuelta a la provocación y que respetamos el derecho a la manifestación, pero se ejerza de manera pacífica", dijo.

#ConferenciaPresidente | Lunes 17 de febrero de 2020 https://t.co/mx10ul9t8F — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 17, 2020

'El que transforma es feminista': AMLO

El presidente también considero que la presencia de colectivos "gremiales" separan a la sociedad, por lo que insto a que se vean los problemas sociales como un todo.

"Pensamos que lo más importante es la transformación de México. En eso no coincidíamos con algunos grupos de la sociedad civil o de organizaciones no gubernamentales, porque pensaban y algunos siguen pensando que lo central es la lucha por una causa, la lucha gremial, ya sea por un medio ambiente limpio, por derechos humanos, por la defensa de las mujeres, por la defensa de campesinos, de obreros, por la defensa de los animales...", comentó.

A pesar de que reconoció que estas "luchas sociales son importantes", enfatizó que el enfoque principal de su gobierno es "cambiar el régimen" como un todo.

"Al cambiar el régimen corrupto no tiene porque haber violación de los derechos humanos, no tiene porque destruirse el territorio, no tiene porque cometerse injusticia (...) Yo sostengo que el que transforma es feminista, es honesto, quiere al prójimo y a la naturaleza, es profundamente humano", comentó.

