AMLO pide a gobernadores 'jugar limpio' en campañas electorales

CDMX. El presidente el país, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en conferencia una propuesta a los gobernadores de todo el país, incluyendo a los de Morena, para que estén a favor de un 'acuerdo nacional en favor de la democracia', es decir, ser trasparentes y sin favoritismo en las elección del próximo 6 de junio.

En su mensaje, el mandatario propuso este acuerdo con la finalidad de evitar que campañas políticas sean financiadas con dinero del pueblo o del mismo crimen organizado, además de no aprovecharse de la pobreza de la gente para ganar votos.

Los exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de 'cuello blanco' para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos electorales, a evitar el acarreo y relleno de urnas", comentó AMLO en su mensaje.