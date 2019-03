Hace un llamado a no apoyar al crimen, como pasó en Guanajuato

El apoyo de ciudadanos a grupos de la delincuencia organizada fue rechazado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras el operativo de la Marina, la Policía Federal y Fuerzas de seguridad de Guanajuato en la comunidad Santa Rosa de Lima, en Villagrán, el mandatario pidió que los pobladores no acepten defender a agrupaciones, a pesar de que les ofrezcan dinero, despensas o algo más a cambio.

El morenista expuso al Estado como ejemplo de esto, con el operativo de ayer contra el cártel Santa Rosa de Lima.

No obstante, sí se lograron resultados. Autoridades del Estado informaron anoche que hubo rescates de personas y una detención.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente llamó a los mexicanos a que no protejan a quienes se dedican a actividades ilícitas.

Aunque les ofrezcan despensas, aunque les repartan dinero, eso no es correcto, no es adecuado, no es legal, no es digno, no caigan en esas actividades.