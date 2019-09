AMLO pide a los delincuentes que ya “le bajen”

Tamaulipas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a Tamaulipas un estado con altos índices de inseguridad y le pidió a los delincuentes "que le bajen" y se porten bien.

En esta zona la violencia se ha agudizado en la frontera con Estados Unidos, donde un grupo delincuencial ha asumido una actitud muy beligerante.

El Mandatario federal consideró que se debe hacer "fuchi" a la delincuencia, como ha pedido se haga con la corrupción.



López Obrador dijo que su estrategia para enfrentar al crimen es un cambio de paradigma debido a que se busca abrazar a los jóvenes y arrebatárselos a las redes del crimen organizado.

"Hay algunos que no les gusta, que para qué se le da dinero a los ninis, que es mejor que haya policías, que haya soldados, que haya marinos. ¡Nooo!, ya se probó, esa estrategia no funciona.



No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal se enfrenta haciendo el bien, la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia", sostuvo.