AMLO pide a médicos que no atienden a pacientes Covid a no vacunarse aún

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al personal médico que no atiende casos Covid-19, a que espere su turno porque en este momento la prioridad son los que trabajan en los mil hospitales del país reconvertidos para atender la pandemia.

"Estamos trabajando en todo el plan de vacunación, ya se definieron las prioridades sobre los grupos, repito lo primero es el personal médico de los hospitales Covid. Hay alrededor de mil hospitales Covid, ahí es donde se está vacunando y ahí es donde vamos a terminar, a todo el personal que tiene Covid.

Hago un llamado a todos los médicos a que esperemos nuestro turno, si no estamos atendiendo pacientes Covid, así de claro. No por qué soy médico ya me tienen que vacunar, no. O soy directivo del ISSSTE y me tienen que vacunar, no. Soy líder sindical de los médicos y me tienen que vacunar, no", indicó.

El mandatario reiteró que primero a los que trabajan en los hospitales Covid y que él esperará a que le toque su turno.

"Pueden haber de estos abusivos, gandallas para decirlo con claridad, para una, dos, tres o diez golondrinas no hacen verano, la mayoría de la gente se porta bien".

Anunció que va a empezar un despliegue de más alcance para vacunar a los adultos mayores, porque si se vacuna a ellos se reducirá la mortalidad en un 80% de la pandemia.

Vamos a iniciar con los adultos mayores de las regiones más apartadas, los de más edad y los que están viviendo en zonas marginadas ya hay todo un plan de vacunación, toda una estrategia, vamos a llegar a contar con 10 mil brigadas de vacunación, cada brigada integrada por 10 o 12 personas, tanto médicos y enfermeras y personal de la fuerzas armadas".

DA