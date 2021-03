CDMX. Sin mencionar nombres, pero con la seguridad de querer tener un proceso electoral ‘limpio’, el presidente del País, Andrés Manuel López Obrador recomendó a los partidos políticos a elegir a candidatos sin antecedentes y mucho menos con alguna investigación abierta.

En su mensaje durante la mañanera, AMLO fue cuestionado sobre la postulación de Gabriel Quadri como candidato a la diputación federal y quien tiene acusaciones de acoso sexual, de quien respondió que ‘hay impedimentos legales para contender, como estar sujeto a un proceso penal’.

Dejándolo solo como una recomendación, López Obrador afirmó ser respetuoso en cuestión de meterse en la vida interna de los partidos políticos.

Sería muy bueno también que los partidos, pero es una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales”, dejo en claro AMLO.