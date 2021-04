CDMX.- Christian Ramírez hoy tiene 27 años, vive con miedo, pues no ha olvido el secuestro del que fue víctima hace 16 años. A sus 11 años, junto con su mamá, fue plagiado por Florence Cassez e Israel Vallarta.

En entrevista con Imagen Televisión, Christian Ramírez no duda en ningún momento en señalar que Florence Cassez e Israel Vallarta son sus plagiarios. Nunca había hablado ante un medio, pero ante la inminente liberación de su captor a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) alza la voz para pedir "empatía".

Andrés Manuel le pido empatía.- víctima de Israel Vallarta

Christian Ramírez solamente le pide a AMLO "empatía" con las víctimas, pues él fue víctima de secuestro durante casi dos meses con su mamá.

"Señor Andrés Manuel, yo le pido de la manera más atenta que tenga un poco de empatía conmigo y con mi familia, que se ponga en mis zapatos y nada más, le pido empatía con esto, que tome la mejor decisión", sostuvo Christian Ramírez.

Sin embargo, Christian Ramírez dice que si Israel Vallarta es liberado respetará la decisión, pues sino paga en lo terrenal será de otra forma.

Habla sobre montaje en captura de sus plagiarios

Christian Ramírez lamenta que 16 años después sigan hablando sobre una razón en la que no quiere cae, en lo político y en lo que hizo una televisora "que si las autoridades, que si es gobierno, no me interesa. Solo quiero que se haga un buen trabajo y confío en la decisión de Dios".

Yo no sé cómo fue la manera en que me rescataron, pero sí te digo que él (Israel Vallarta) es un secuestrador y yo soy víctima. Yo no pedí ese tipo de montajes, nada de eso", señaló Christian Ramírez.

AMLO olvida homicidio y secuestros de Israel Vallarta

El pasado 7 de abril, AMLO revivió el montaje que transmitió Televisa bajo la conducción del periodista Carlos Loret de Mola. En su conferencia denominada "mañanera" centró sus críticas al montaje, pero no profundizó sobre los secuestros y el homicidio en el que está involucrado Israel Vallarta.

Ese día, el presidente AMLO adelantó que habría posibilidad de liberar a Israel Vallarta.

Si se encuentran elementos suficientes para demostrar su inocencia se va a solicitar que se deje en libertad", dijo AMLO sobre Israel Vallarta Cisneros.

Israel Vallarta ligado a secuestros y homicidio

Actualmente, Israel Vallarta Cisneros, quien está preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 17, en Michoacán, es investigado por los secuestros de Valeria Cheja, Ezequiel Elizalde, Cristina Ríos y su hijo.

En el caso de Israel Vallarta Cisneros, indica Reforma, la viuda de Ignacio Abel Figueroa, en su momento escuchó grabaciones que le dijeron era Israel Vallarta, pero que ella mismo reconoció por las palabras y groserías en las negociaciones del secuestro de su esposo.

Detención y luego montaje televisivo

El 8 de diciembre de 2005, Florence Cassez y su pareja Israel Vallarta fueron detenidos tras el secuestro el 4 de abril de ese año de Ignacio Abel Figueroa Torres, de 33 años, quien fue asesinado. Por su rescate, exigieron 2 millones de pesos.

Sin embargo, la liberación de Florence Cassez se debió tras un conflicto diplomático con Francia, debido a la escenificación de la detención que fue transmitida al día siguiente por Televisa. Por ello, se demostró que se violaron los derechos humanos de la francesa , por lo que la indagatoria no continuó sobre los delitos cometidos.

En aquel entonces, Olga Sánchez Cordero, quien era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy secretaria de gobernación, afirmó: "Fue que le violaron sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia y al debido proceso, así como no haberla puesto de inmediato a disposición de las autoridades ministeriales".



