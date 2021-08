AMLO presenta su libro ‘A mitad del camino’, pide a sus adversarios leerlo

Desde Palacio Nacional, AMLO aprovechó su espacio para a manera de mensaje pero con promoción presentó su libro ‘A Mitad del Camino’, el cual recomendó leer a sus adversarios y donde asegura que ‘no se van a aburrir’.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, después de varios meses de estarlo comentando, AMLO por fin dio a conocer su libro donde también afirmó que en la publicación da a conocer cómo va el proceso de su gobierno y sobre los números y gastos que se han aplicado en su proceso como presidente de México.

Asimismo, dio a conocer López Obrador que en su libro ‘A mitad del Camino’ sus opositores podrán conocer las razones y argumentos de lo que está ocurriendo en el Gobierno de la 4T.

Para finalizar, AMLO deja claro al presentar su libro ‘A mitad del Camino’ que esta publicación dice más que sus pensamientos, ya que también lo recomienda a sus opositores afirmando que ‘no se van a aburrir’.

La política es entre otras cosas pensamiento y acción y aquí está el pensamiento y aquí está la acción, entonces les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar aún cuando no estemos de acuerdo, porque eso es lo importante, no podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia”, comentó AMLO en su mensaje.