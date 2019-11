AMLO presume avances de su gobierno; destaca programas sociales

Durango.- A 15 días de que la presente administración cumpla un año de gobierno, hay avances, presumió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un diálogo con comunidades indígenas: tepehuanos del sur, huichol, mexicanero, cora y tarahumara, el jefe del Ejecutivo Federal destacó que el pueblo es el que va a calificar si ha hecho bien las cosas o no.

Por lo pronto, destacó que los apoyos ya se dan como se prometió. Los adultos mayores tienen una pensión de 2 mil 500 pesos; niñas, niños y adolescentes indígenas también tienen su apoyo, así como estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de bajos recursos.

Ustedes aprueban el gobierno o no lo aprueban. Estamos empezando, no ha sido fácil, porque nos dejaron un toro viejo, echado, reumático y mañoso, eso era el gobierno: un toro viejo, reumático y mayor, y lo estamos pagando. Para que camine, la gente me está ayudando para que camine el toro", expresó.