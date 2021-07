CDMX.- AMLO propuso fin de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y crear un órgano no "lacayo".

Frente a ministros de relaciones exteriores de América, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que debe existir un órgano verdaderamente autónomo, algo parecido a la Unión Europea.

No debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto", afirmó el Presidente ante ministros de relaciones exteriores de América.

López Obrador pugnó por la unión de América Latina a la vez que fustigó la intromisión de Estados Unidos.

"Es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos caracterizada por invasiones, para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Digamos adiós a las imposiciones diferencias, sanciones explosiones y los bloqueos", dijo.

Al mismo tiempo, destacó la resistencia del régimen cubano.

Podemos estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su Gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13: yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad", dijo antes de los aplausos de todos los invitados.

"Esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad", expresó.

El Presidente mexicano destacó la importancia de Estados Unidos, pero insistió en que hay condiciones para una nueva convivencia en el continente y planteó un nuevo acuerdo migratorio que permita el paso a los trabajadores migrantes.

"Sería un grave error ponernos con sansón a las patadas, pero al mismo tiempo tenemos poderosas razones para hacer valer nuestra soberanía y demostrar con argumentos, sin balandronadas, que no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero", dijo.

En el acto participaron el Canciller, Marcelo Ebrard, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, con los Ministros de relaciones exteriores de casi toda América.

Asimismo, estuvo presente la cantante Lila Downs, quien interpretó el tema "América", de René Pérez Joglar, de Calle 13.

El Canciller Mexicano, Marcelo Ebrard, convocó a la unidad Latinoamericana y del Caribe para enfrentar amenazas y riesgos, como la pandemia del Covid-19.

Ante representates de 32 países que acudieron al Castillo de Chapultepec, a conmemorar el 238 aniversario de Simón Bolívar, Ebrard sostuvo que el virus ha sido una prueba para la unión de la zona.

De un modo u otro todos hemos cooperado y la gran lección: si nosotros no actuamos en conjunto y no hablamos como una sola voz, nadie se va a ocupar de nosotros, nadie va a preguntarse 'bueno, ¿y América Latina y El Caribe ya tendrán vacunas?', '¿América Latina y El Caribe tendrán los recursos suficientes para salir adelante?', '¿tienen los equipos?'. No, nadie lo va hacer, sólo nosotros", dijo.