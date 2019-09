AMLO rechaza confrontarse con Trump

CDMX.- Ante las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre que está usando a México para proteger su frontera sur, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió que no caerá en una confrontación con el gobierno de Estados Unidos, porque busca una buena relación, cooperación para el desarrollo y respeto mutuo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo aclaró que, sin balandronadas, ni exageraciones, su gobierno representa con dignidad y defiende la soberanía de México.

No tengo ningún problema de conciencia. Que no se preocupen. Sin exageraciones representamos con dignidad a nuestro país, se defiende la soberanía de México al mismo tiempo no queremos confrontación. Tenemos la mano franca y abierta, tendida a todos los gobiernos del mundo y abrazamos a todos los pueblos del mundo", expresó.