AMLO rechaza pena de muerte para violadores y feminicidas de menores de edad

"Yo no creo en la pena de muerte y no creo que esa sea una opción, una alternativa. Yo creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia", sostuvo @lopezobrador_. "Los mexicanos somos buenos, no nacimos malos, son las circunstancias, lo tengo probado", añadió. pic.twitter.com/tjeMLj4IXa