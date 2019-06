AMLO recibe reconocimiento de Youtube por llegar a 1 millón de seguidores

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los que él mismo califica como las benditas redes sociales por llegar a un millón de suscriptores en Youtube, red social que le entregó un botón de oro por obtener tantos seguidores.

Desde su oficina en Palacio Nacional, el mandatario mostró el botón y agradeció a YouTube por el reconocimiento.

Quiero dedicarte este reconocimiento a las benditas redes sociales.

"Hace unos días platiqué con Marck Zuckerberg, el creador de Facebook, en una teleconferencia, y le decía que cuando éramos oposición no cerraban los medios convencionales, estaban muy controlados por el régimen y no había información de lo que hacíamos, a veces llenábamos las plazas, protestábamos y al día siguiente no salía absolutamente nada en los periódicos ni se decían nada en la radio, ni mucho menos en la televisión", expuso.

El mandatario dijo que con las redes sociales es distinto ya que todo tenemos la libertad de manifestarnos y te expresarnos.

"Es cierto que a veces se abusa pero con todo y eso es mil veces mejor, un millón de veces mejor la libertad, que podamos expresarnos", sostuvo.

Señaló, sin embargo, que se tiene que estar padeciendo hasta de los bots.

"Fue un gran avance lo de las redes sociales para nosotros los que luchamos en la oposición, fue como un oasis en medio del desierto el poder contar con las redes sociales", expresó.

En el copy del video escribió "ya se me subió".