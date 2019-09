AMLO reconoce no haber erradicado el huachicoleo en México

Tamaulipas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha podido erradicar el robo de combustible (huachicol), pero su estrategia va a continuar hasta que la delincuencia no robe nada.

Durante su discurso en esta localidad, el mandatario afirmó:

No hemos podido erradicar el robo de gasolina por completo, pero ya no son 800 pipas diarias, son 40 y vamos a seguir hasta que no se roben nada".