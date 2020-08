AMLO 'regaña' a simpatizantes por aglomerarse durante pandemia en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención a sus simpatizantes que se congregaron sin sana distancia a pesar de las medidas sanitarias impuestas por la pandemia del Coronavirus.

El presidente realizó este jueves supervisión de obras en esta ciudad fronteriza, donde sus simpatizantes lo esperaban con mantas, pancartas y megáfonos, pero muy pocos tenían cubrebocas y no estaban respetando la sana distancia.

A pesar de ello, el presidente dedicó un breve mensaje, pero les pidió retirarse a casa.

Amigas, amigos de Matamoros, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, la verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerse este acto, estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando", dijo.