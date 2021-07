México. Una vez más AMLO dio a conocer desde el Palacio Nacional que sí se regresará a clases presenciales en el país, ya que mostró su preocupación y afirmó que ‘los niños se están haciendo adictos a los videojuegos al estar en casa’.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó que ‘se les está causando un gran daño a los niños’ y llamó pronto al regreso a las aulas para que se alejen de estos aparatos.

Asimismo, reconoció AMLO que los menores están recibiendo mucha información tóxica al hacerse adictos a los celulares, tabletas y computadoras, donde pasan horas viendo videos y jugando en muchas ocasiones videojuegos violentos.

Ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, no es posible. Eso se les está causando un gran daño, están ahí sometidos dependiendo muchos de los aparatos, están recibiendo información tóxica. Hay niños que están en los juegos o estos aparatos electrónicos por horas, por horas”, comentó el mandatario.

Llama a regreso a clases presenciales en los niños

AMLO también destacó que el hecho de que los niños pasen muchas horas frente a estos aparatos los aísla más de la sociedad.

Va uno y les dice: “Hola, ¿cómo estas”, “Ya estoy aquí, ya vine”, “Espérate”, señaló el mandatario federal que es la repuesta que se recibe, mientras imitaba con las manos la forma en que se utiliza un videojuego.

“Hasta le pueden decir a uno una grosería, porque están compulsivamente (jugando). Eso no está bien, no, es una adicción. No, a la escuela”, destacó AMLO.

Para concluir, el presidente de México resaltó que ya no es conveniente tener a los niños en casa, ‘ya es necesario que regresen a las escuelas en agosto’.