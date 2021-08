Desde Palacio Nacional, AMLO llamó al sector de la clase media y pidió que no se deje manipular en este regreso a clases presenciales, afirma que miles se oponen por miedo a que las niñas y niños se contagien por Covid.

Asimismo, los invitó AMLO a que despierten pues "es de sabios cambiar de opinión".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que acudirán representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) a "probar" el daño que causa a los menores el no asistir a clases presenciales.

Porque todo esto (estar en contra del regreso a clases), no tiene ninguna fundamentación, nada. Ya ven lo que hablan de cuántos niños contagiados, sí todo en exceso y claro que si hay mucha gente que yo le ofrezco disculpas, a un sector de la clase media, les ofrezco disculpas, por decir que se dejan manipular, que no se molesten conmigo, que despierten que es de sabios cambiar de opinión", dijo el presidente.

"Es 'No ,no no, no', es dogmático. No hay argumento, todo es pasional, aunque sea irracional, es 'sí pero no'".

En Palacio Nacional, AMLO afirmó que las mujeres y hombres son producto de las circunstancias y que en México hubo un sometimiento de 36 años por el periodo neoliberal.

No es poca cosa, acuérdense lo que decía Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler: 'una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad' (…) La manipulación era completa, total", aseveró AMLO.

AMLO afirma que Tren Maya creará miles de empleo

Asimismo, AMLO que con proyectos como el Tren Maya y el corredor del Istmo se crearán alrededor de 300 mil nuevos empleos.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que su gobierno se está invirtiendo en el sureste del país, pues acusó que fue olvidado por administraciones pasadas.

En un año más se estarán creando en el Tren Maya, en el Istmo, alrededor de 300 mil empleos. Son obras muy importantes ya el sureste ha sido tomado en cuenta, se abandonó por mucho tiempo, y fíjense que el sureste financió en todo el periodo neoliberal, el desarrollo del país porque el presupuesto público durante mucho tiempo se integraba de los ingresos petroleros, hasta llegó a ser del 40% del presupuesto nacional, 40% provenía de ingresos petroleros y se le sacó toda esa riqueza al sureste, a Chiapas a Veracruz, a Tabasco, Campeche y no se le devolvió nada", dijo.

Con información El Universal

