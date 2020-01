AMLO reporta robo de bombas en plataformas de Pemex

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reportó el robo de bombas en las plataformas de Pemex (Petróleos Mexicanos) que afecta la extracción del combustible y señaló que una de las hipótesis que tiene su gobierno es que se trata de acciones de la competencia de la empresa productora del Estado.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario detalló que estos actos podrían ser acciones de sabotaje que también incluye el alza de número de tomas para robo de gas.

En el caso del gas se incrementó el número de tomas, sin embargo no el volumen de gas extraído, robado. Se maneja una hipótesis, no está demostrado -por eso es una hipótesis- de que están queriendo que no tengamos gas en Pemex: la competencia, que pongan obstáculos. Pemex, es la empresa que distribuye gasolina, gas y desde luego, vende también petróleo crudo, materia prima y en todos los casos están los competidores", explicó.

"También de petróleo crudo para la exportación sucede los mismo. Se roban equipos, bombas que aparentemente cuestan muy pocos en el mercado formal y en el mercado negro. Estamos hablando de bombas que pueden costas en el mercado negro 5 mil y van en lanchas en plataformas y se roban esas bombas que paran la producción, que detienen la extracción de crudo. Entonces, ¿con qué propósito?", agregó.

Ante esto, el mandatario aseguró que esto podría tratarse de un acto de sabotaje "porque hay competencia. Acuérdense que el propósito era acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y entregar todo el mercado de las gasolinas, del diésel, del gas, de la energía eléctrica a particulares, ese era el plan. Por eso dejaron de que se cayera la producción de Pemex".

"Hay dos hipótesis, una de que los tecnócratas son muy ineficientes, mucho mas de lo que imaginamos, están en párvulo, o sea, porque no es posible que en el tiempo que ellos manejaron Pemex se cayera tanto la producción en los últimos 14 años, se perdía la producción, al grado de que se llegó a importar petróleo crudo en el 2018, ese es la explicación, la más benévola".

"Y lo otro (que) fue una acción deliberada de destrucción de esta industria nacional, no olvidemos eso, y es cosa de ver lo que nos dejaron en cuanto a producción petrolera, y lo mismo sucedió con la distribución, dieron concesiones al por mayor, para que empresas particulares distribuyeran gasolinas, diésel. Lo cierto es que así como los particulares no invirtieron y no perforaron pozos, no hay resultados de la llamada Reforma Energética".

López Obrador adelantó que pedirá a Octavio Romero Oropeza, director General de Pemex a asistir a Palacio Nacional a dar más información, pero advirtió que "no nos vamos a dejar".