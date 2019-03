AMLO respetará contratos de reforma energética

CDMX.- Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno respetará contratos que se firmaron en el marco de la Reforma Energética.

Se respetarán todos los contratos. No vamos a cancelar ningún contrato que se haya suscrito con empresas particulares, nacionales o extranjeras, dijo AMLO durante su conferencia matutina.

El Presidente de México exhortó a quienes recibieron los contratos a invertir para que produzcan, “porque hasta ahora no lo han hecho, no hay inversión suficiente y no han extraído petróleo”.

“Los invitamos a que inviertan, a que produzcan y a competir en buena lead porque nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y Pemex va a resurgir, va a consolidarse. Ellos, los que recibieron contratos tienen la posibilidad de hacer lo propio y vamos a demostrar de qué lado hay más eficiencia, ése es el desafío, qué es mejor, el que Pemex contrate de manera directa y se mantenga como empresa de la nación o las privatizaciones”.