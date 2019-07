AMLO responde sobre entrevista de Urzúa que expone conflicto de interés de Alfonso Romo

Morelia.- Durante su gira de trabajo por Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la entrevista publicada este domingo en Proceso, en la cual el ex funcionario Carlos Urzúa expuso sus razones de salida de la dependencia, entre ellas los conflictos de interés de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia.

En la charla con el medio, el ex secretario reveló que a quien aludía en su carta de renuncia sobre altos funcionarios con conflicto de interés es Alfonso Romo. Asimismo, criticó que durante la administración de AMLO se hayan tomado decisiones de materia pública sin sustento, por ejemplo la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

De acuerdo con El Universal, durante su visita a Michoacán, el mandatario federal fue cuestionado sobre si había leído ya la entrevista del ex titular de Hacienda, a lo que respondió que no ha tenido tiempo.

No, no he tenido tiempo, porque estamos levantando no sólo el sistema médico, que estaba completamente por los suelos, estamos levantando al país porque imperaba, reinaba la corrupción", dijo.