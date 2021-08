El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este viernes el secuestro de dos primos en Fresnillo, Zacatecas, por lo que pedían seis millones de pesos, aunque una de las víctimas fue asesinada.

AMLO informó que la banda de secuestradores de los primos fue detenida, incluyendo un extranjero. Aprovechó para lanzar un mensaje a la delincuencia organizada y de 'cuello blanco'.

En conferencia de prensa matutina, AMLO detalló que en la reunión del gabinete de seguridad federal de este viernes se informó que se detuvieron a ocho integrantes de esta banda, entre ellos un extranjero y al jefe de la banda.

En una ficha difundida en el salón Tesorería se informó que en enero pasado los primos Gerardo Márquez Roman, de 18 años, y Teresa Alicia Márquez del Río, de 19 años, fueron privados de su libertad en Fresnillo, Zacatecas.

Mediante llamadas y audios intimidatorios, los secuestradores exigían la cantidad de 6 millones de pesos, por lo que la familia de las víctimas se dedicó a organizar charreadas y eventos en ferias y palenques para reunir el dinero solicitado.

Sin embargo, después de tres días de negociaciones con los criminales, el día 1 de febrero, los familiares decidieron denunciar y aceptar la intermediación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGE) y de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador advirtió a los integrantes de la delincuencia que en su gobierno no hay impunidad y que no se tolerará la violencia, ni la delincuencia organizada ni la de cuello blanco.

Quiero también que reciba este mensaje de parte de los que se dedican a delinquir, de que no hay impunidad, que no vamos nosotros a tolerar violencia y la delincuencia, ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, porque no es el tiempo de antes, donde se mezclaban autoridades y delincuentes, no. Y yo quisiera que nadie perdiera la vida, pero hay una descomposición que se originó en estos 36 años de política neoliberal".