Ciudad de México.- Ricardo Anaya, es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto enriquecimiento ilícito, sin embargo, el excandidato presidencial acusó a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de una persecución política.

La tarde de este sábado, se informó que Anaya es investigado por la FGR tras las declaración que realizó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien aseguró que el excandidato panista y otros integrantes de su partido recibieron sobornor para aprobar la reforma energética.

Ante estas declaraciones, también el exsenador panista Jorge Luis Lavelle se encuentra vinculado a proceso, por lo que durante las investigaciones, Anaya permanecerá ”fuera una temporada” según señaló.

Mediante redes sociales, Anaya compartió un video en donde acusa al actual presidente de persecución política después de que Ricardo anunciara su interés para buscar la candidatura a la presidente.

Me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos balines, osea López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2014. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, señaló.