Yucatán. En su más reciente visita al estado de Yucatán, el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador volvió hablar de su jubilación en la política, donde afirmó que al terminar su gobierno dirá adiós.

Asimismo, destacó que al hablar de su jubilación deja en claro que no se reelegirá por la presidencia del país.

Yo voy a estar hasta el 2024, no hay reelección y además, no sólo no hay reelección, que es un asunto de principios, de mis convicciones, soy maderista, es ‘sufragio efectivo no reelección’, yo considero haber contribuido, voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros, tiene que haber relevo generacional”, fue lo que comentó en su mensaje durante la visita a las obras del Tren Maya en Yucatán.