AMLO se reúne con empresarios y le prometen seguir invirtiendo en México

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el empresario Carlos Slim se comprometió a seguir invirtiendo en el país.

Esto, luego de que sostuvo un encuentro ayer con el empresario.

Me reuní con Carlos Slim ayer. Él está dispuesto a seguir invirtiendo en el país, él siempre ha manifestado que lo mejor es invertir en México.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario relató que la filosofía de Slim es seguir los pasos de su padre que a pesar de la Revolución Mexicana, continuó con sus negocios en el centro de la Ciudad de México.

Me habló de que su padre tenía un comercio y lo mantuvo en los momentos de más violencia. Su papa mantuvo el comercio y me decía: 'si mi familia no se fue y siguió invirtiendo, yo tengo esa enseñanza'.