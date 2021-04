Ciudad de México.- El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que recibirá la vacuna contra Covid-19 en Palacio Nacional.

Hay un porcentaje que no quiso vacunarse… ya sea por por desinformación o por sus convicciones, porque a nadie se le puede obligar, pido prohibir, y somos libres y a veces los hijos los convencen o ya se dieron cuenta que vacunaron al vecino o al amigo y no tuvo problemas”, indicó el presidente.

A pesar de que no dio a conocer la fecha, el mandatario detalló que será inmunizado de manera pública, con el objetivo de demostrar a los adultos mayores que “no hay problema”.

Me voy a vacunar aquí, para decirle a mis compañeros veteranos que no hay problema. La semana que viene, vamos a ver, pero para que tengan confianza y sepan que sí debemos vacunarnos, porque sí protege la vacuna, y ayuda, para que podamos aprovechar y que no se queden adultos mayores sin vacunar”, comentó.