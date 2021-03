AMLO va por jueces y magistrados corruptos, los inhabilitarían hasta por 20 años

CDMX. Sin dejar de poner el dedo en el renglón, AMLO no suelta el tema y nuevamente arremetió contra los jueces federales y magistrados, esto al parecer después de que dos jueces suspendieran la Ley de la Industria Eléctrica.

Ante ello, el mismo Presidente del País, dio a conocer que envió al Senado una iniciativa para elevar las sanciones por corrupción dentro del Poder Judicial, la cual sería de hasta 20 años de no ejercer, esto directo contra jueces y magistrados.

Dentro de esta misma iniciativa pidió también una reparación del daño por 130 millones de pesos a empresas privadas o el cierre de las mismas.

Otra de las propuestas que menciona la iniciativa enviada por AMLO se encuentra sancionar con responsabilidad administrativa los nombramientos cruzados o nepotismo, estableciéndose como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento base o de confianza, así como parejas o familiares.

Es importante destacar que la iniciativa viene después de que López Obrador solicitara investigar el actuar de un juez que otorgo de forma expedita una suspensión provisional contra la aplicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Hace un par de días y después de que otro juez federal también ordenará otras dos suspensiones contra la ley, el mismo AMLO dio a conocer apenas hace un par de horas que presentará una reforma constitucional si no se aprobaban los cambios propuestos y de ser necesarios analizaría cambiarlos de la misma Constitución.

Asimismo, el Presidente de México dejó en claro que su gobierno será persistente y afirma que no será cómplice de robos que dañen la hacienda pública.

Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma. Pero si lo determinan jueces, magistrados y ministros, que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y, sobre todo, la economía de los más pobres”, dejó en claro el mandatario.