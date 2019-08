AMLO ya 'encontró' a los culpables de la crisis que vive México

Durango.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se incluyó como uno de los responsables de la crisis que atraviesa México.

Durante su gira por Durango, el presidente afirmó que la generación a la que pertenece es la causante de la crisis, pues no heredaron de sus padres un país en tan malas condiciones.

¿Que no fuimos nosotros también los responsables de crear esta crisis entre todos? Esta generación. Nunca habíamos estado tan mal, nuestros padres no nos dejaron así el País, estaba mejor cuando nuestros padres nos entregaron el País, si no nos apuramos y hacemos nosotros la tarea, ¿qué le vamos a entregar a nuestros hijos, a nuestros nietos?