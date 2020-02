AMLo rechaza injerencia en decisión de Müller sobre #UnDiaSinMujeres

Tamazula.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya tenido alguna injerencia en la decisión de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien primero apoyó el paro nacional "un día sin nosotras" del próximo 9 de marzo como protesta contra los feminicidios en el país y luego se manifestó por un "#noalparonacional".

Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas, ella actúa de acuerdo con sus convicciones", dijo en entrevista al término de la puesta en operación del puente Puente Sahuatenipa.

En contraste, el titular del Ejecutivo arremetió en contra de los conservadores que son unos oportunistas y se aprovechan del dolor de las personas.

No sé por qué razón lo hizo (cambiar de decisión). Lo que sí les puedo decir es que son muy hipócritas los conservadores, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente".

¿La manifestación es dirigida por los conservadores?, se le preguntó al mandatario.

-¿Las mujeres no tiene iniciativa?



No, no, también las mujeres, pero hay mano negra, para decirlo con mucha claridad y no se vayan a enojar".