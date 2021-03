Michoacán.- El diputado panista y coordinador de su partido en el Congreso de Michoacán, Javier Estrada Cárdenas, afirmó que puede gastarse el dinero público en "pu...".

A través de un audio que fue grabado en noviembre del año pasado, se escucha al diputado Javier Estrada Cárdenas decir: "son mamadas... yo me puedo gastar el dinero con quien yo quiera, hasta con putas y no tiene por qué el (auditor) estar condicionando".

Y es que Javier Estrada Cárdenas se refería a que el titular de la Auditoría Superior de Michoacán les fiscalizaba los recursos públicos.

"Yo propongo la destitución del auditor. Es que no puede tratarnos como cualquier hijo de vecino; somos sus patrones le guste o no le guste y es una manera de chantaje", contestó enojado el diputado del PAN.

Las aseveraciones contra la auditoría subieron de tono por parte del diputado Javier Estrada Cárdenas.

¿Quén se cree?, ¿nosotros vamos a estar cruzados de brazos?, estamos pendejos, estamos pendejos de verdad, a mí no me va a amedrentar, me hace encabronas, y que saque una, y que saque otra, ¡que chingue a su ma...", respondió el panista.