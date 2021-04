CDMX.- El menor que fue abusado por el diputado federal de Morena, Saúl Huerta Corona, de 63 años, narró las vejaciones que le hizo el político en un hotel de la Ciudad de México.

Aunque el diputado con licencia Saúl Huerta Corona insinuó que la denuncia fue un intento de extorsión, la mamá del menor también confirmó el abuso que sufrió su hijo en un hotel.

El menor, que fue contratado por cuestiones de trabajo por el diputado de Puebla, narró a Radio Fórmula que estaba en un hotel de la Ciudad de México, pero se dio cuenta que Saúl Huerta Corona solamente había rentado una habitación con una cama.

Antes, el diputado le había comprado un refresco, que le hizo perder su fuerza.

El menor afirmó que al llegar a la cama se acostó, mientras que el diputado se metió al baño y luego salió desnudo. El niño dijo que el diputado llegó a la cama, pero ya no pudo levantarse debido a la bebida que tomó.

En tanto que la mamá del menor confirmó el abuso del político. En una llamada telefónica, Saúl Huerta suplicó que no lo destruyeran.

A pesar de la denuncia del menor a las autoridades de la Ciudad de México, el diputado negó las acusaciones de abuso sexual.

Es importante aclarar que, tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva”, señaló en un mensaje en la Cámara de Diputados.