El senador Ricardo Monreal confirma que ya decidió que buscará la candidatura presidencial de Morena "a la buena", aunque no se "autoengaña" sobre la actual situación dentro de su partido.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el coordinador de los senadores de Morena dijo que "ni quiero ser excluido ni quiero ser impuesto por nada y por nadie".

Aseguró que tratará de convencer a los militantes de Morena.

A pregunta expresa sobre que los "dados" de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) están cargados hacia Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, señaló que "no me autoengaño, pero creo puedo convencer a mucha gente dentro de morena a pesar de no ser preferido".

Ricardo Monreal expresó que su experiencia será la mejor carta de presentación a pesar de no tener detrás a "un aparato".

Deseo que sea en Morena, ganar a la buena, dentro de Morena, y en ese propósito estoy sin apartarme", señaló Monreal.

Ricardo Monreal busca revocación de mandato

Ricardo Monreal señaló que ahorita lo que le interesa es sacar la revocación de mandato, una ley de la armada y la prohibición de usar animales para experimentos sobre cosméticos.

La Ley reglamentaria de revocación de mandato espera que se apruebe el jueves.

Por último lamentó que ya esté anticipada la carrera presidencial.

Está muy anticipada y eso nos puede generar desencuentro y hasta ruptura", señaló Ricardo Monreal.

(Información de El Universal)

