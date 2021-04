Puebla.- No es la primera vez que el diputado Saúl Huerta, quien buscaba reelegirse en las Elecciones 2021, abusa sexualmente de jóvenes. Aprovechando las campañas políticas, el hoy morenista contrata a menores para que trabajen con él y luego abusar de ellos.

Luego de que se diera a conocer el testimonio de un menor que confirmó que fue abusado sexualmente por el diputado Saúl Huerta en un hotel de la Ciudad de México, otro joven rompió el silencio y narró las vejaciones que le hizo el político cuando era del PRI.

Menor narra abuso del diputado Saúl Huerta

En entrevista para el Noticiero de Ciro Gómez Leyva, un joven que entonces tenía 17 años -hoy de 20- narró el abuso sexual que cometió el diputado en Puebla.

Dijo que el diputado le ofreció trabajo y lo citó en Puebla, donde cometió el abuso sexual.

'Él me empezó a tocar'

El joven narró que Saúl Huerta lo invitó a comer y a tomar, haciendo énfasis en que lo hiciera, pues no había nadie que lo acusara. Posteriormente, ya mareado, lo llevó a conocer los temazcales.

Primero pagó un baño de temazcal, pero nunca pensé que él se iba a meter ahí después. Ya cuando entra se empieza a quitar la ropa y a mí me dice: 'quítate la ropa, aquí estamos en confianza, somos hombres'.

"Y yo pues, la verdad, estaba mareado, me acosté y fue cuando él me empezó a tocar mi pene, empezó a tocármelo de arriba a abajo. Yo le dije que no quería, que no, y me dijo que es normal, es normal de hombres".

"Me amenazó para que no dijera nada", este es el testimonio de otro joven que también acusa de abuso sexual a @SaulHuertaOf, quien al parecer lleva años aprovechándose de los jóvenes no solo con #Morena, sino también cuando estaba en el #PRI. Hay al menos 3 víctimas más: pic.twitter.com/bszW6XUGGx — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 24, 2021



Diputado Saúl Huerta amenazó a familia

El joven dijo que tuvo que callarse debido a que el diputado entonces del PRI amenazó a su familia.

"Me dijo que no dijera nada porque iba a estar mi familia ahí, amenazó a mi familia y yo la verdad por temor a eso no le quise decir a mis papás ni a nadie, y me quedé callado", expresó el joven.

Salva fuero a diputado de Morena

El pasado miércoles, se dio a conocer que el diputado Sául Huerta, de 63 años, fue detenido en un hotel de la Ciudad de México cuando abusó sexualmente de un menor de 15 años.

Sin embargo, debido a que goza de fuero por ser diputado, las autoridades lo liberaron. El Congreso de la Unión, de mayoría morenista, es el único que puede desaforarlo para que pueda enfrentar la justicia penal.

Menor confirma abuso sexual de diputado

El menor que denunció al diputado en la Ciudad de México confirmó el abuso sexual.

Dijo que Saúl Huerta le bajó los pantalones y comenzó a tocarle su parte íntima. El menor se encontraba en la Ciudad de México por motivos de trabajo, pues el diputado le había ofrecido un empleo.

Actualmente el diputado con licencia renunció a su candidatura, pues buscaba reelegirse para el Distrito 11 de Puebla. Sin embargo, las investigaciones contra el diputado, aunque pueden continuar, no puede ser detenido debido a que el Congreso de la Unión, de mayoría de Morena, no le ha quitado el fuero.

HLL