Abogado del 'Chapo' niega que el capo tenga una fortuna de 12 mil 600 mdd

Ciudad de México.- Aunque el Gobierno de Estados Unidos solicita al “Chapo” Guzmán la entrega de 12 mil 600 millones de dólares, probablemente no los recibirá.

El abogado de Joaquín Guzmán Loera, José Refugió, señaló que el narcotraficante mexicano no cuenta con los de 12 mil 600 millones de dólares que, afirma el Gobierno norteamericano, juntó por medio del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

No sé de dónde lo van a sacar. Joaquín Guzmán no tiene ese dinero, lo sé de viva voz porque él me lo dijo , porque sé la vida que llevaba y no corresponde a ese dinero.