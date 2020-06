Abusan y asesinan a Susy frente a su hijo; exigen justicia

El feminicidio no tiene hora, lugar, situación, ni piedad. Le arrebataron la vida no solo a una mujer, si no a una madre, hermana, amiga y esposa, un ser humano activista, alegre, noble, solidario y honesto.

Tú nombre se escuchará y se luchará.#JusticiaParaSusy pic.twitter.com/qDtFelG9Xx