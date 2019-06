Aceptó Ebrard humillación.- Solalinde

El padre Alejandro Solalinde consideró que el pacto que firmó Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, con Estados Unidos fue una humillación para México.

Durante una conferencia de prensa en Colima, el también activista consideró que el Canciller mexicano tuvo la oportunidad de tomar el camino de la dignidad para el País, pero terminó ayudando a Donald Trump en su intención de reelegirse como presidente de Estados Unidos.

El cura afirmó que a pesar de reforzar la frontera sur el flujo migratorio no se detendrá, por lo que México estará obligado a ser un tercer país seguro al término del plazo de los 45 días del acuerdo.

No va a haber un decremento de migración, eso olvídense, no lo va a haber porque Donald Trump no lo va a permitir, no le va a dar la estrellita de buena conducta a México, él no va a perder la oportunidad de seguirse posicionando para lograr tener la reelección".