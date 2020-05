Aclara Salud que industria automotriz, minería y construcción reinician el 1 de junio

CDMX.- Tras la confusión de cuándo deberían reiniciar actividades la industria automotriz, minería y construcción, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell aclaró que debe ser hasta el 1 de junio.

Esto significa que no podrán reactivarse el lunes 18 como ya tenían previstas algunas industrias. López-Gatell aclaró que del 18 al 31 de mayo solo deben prepararse para la reactivación, adaptando medidas sanitarias y de seguridad.

No inician actividades (el lunes 18), no se prenden las plantas, no se convoca a todo el personal, solo al personal necesario para la preparación", expresó López-Gatell.