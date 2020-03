Acoso sexual: alumna encara a profesor por mirarle partes íntimas

Tampico, Tamaulipas.- El acoso sexual no para en México y en esta ocasión un video se ha hecho viral sobre una alumna que confronta a su profesor y le reclama por mirarle el pecho.

Esto ocurrió dentro de la Universidad del Noreste (UNE) en Tampico, Tamaulipas y todo quedó grabado por los celulares de las demás alumnas.

Todo inició por una protesta de alumnas en la universidad ante los constantes acosos sexuales de profesores. En ese momento varias desde el segundo piso se manifestaban contra un profesor y el docente de forma retadora preguntó de qué forma las ha acosado y en ese preciso momento una alumna enfurecida se acercó a él y le gritó

A mí me has mirado, esto es lo que te tengo que decir, me has mirado aquí directamente a los pechos”, dijo y las demás chicas con gritos efusivos y aplausos la apoyaron.