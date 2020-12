Acusa AMLO a ‘adversarios’ de ‘hacer un argüende’ por apagón masivo

CDMX.- Luego de que Protección Civil de Tamaulipas desmintiera un oficio apócrifo en el que se aseguraba que el apagón que afectó a 10.3 millones de usuarios en distintas partes de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el “argüende” al respecto es una estrategia político-electoral de “los conservadores”.

La seguridad es nuestra principal preocupación y ocupación. Conferencia matutina. https://t.co/vO2ZFZb65Q — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 31, 2020

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente aplaudió la denuncia que presentará el gobierno del estado de Tamaulipas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero aseguró que se trata de una estrategia en contra de su gobierno.

“Que se haga la investigación, que bien que presentan una denuncia para que una autoridad independiente decida o resuelva. Yo lo que creo es que es un asunto político electoral", señaló.

Hable ayer que nuestros adversarios, los conservadores, están muy molestos porque se está rescatando a la CFE, porque ellos y no estoy levantando falsos, ellos son partidarios de la privatización de la industria eléctrica, de la privatización del petróleo porque somos distintos", agregó el mandatario.

Aseguró que se ha hecho “un argüende” al respecto para desprestigiar las medidas de su administración.

Quisieran que le vaya mal, bueno apostaron a que las plantas de la CFE se convirtieron en chatarra, como lo hicieron con las plantas petroquímicas, que las dejaron convertidas en chatarra para que el mercado de los energéticos lo manejen la iniciativa privada (…) Como tenemos estas diferencias, que son legítimas, nosotros los respetamos a ellos, ahora con lo del incendio o no, con lo produjo el apagón están generando todo un argüende, un zapareco", explicó.

Apuestan por el sector energético

En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador enfatizó que su administración ve como un punto estratégico para el desarrollo el México el sector energéntico.

Si se fortalece Pemex, si se fortalece la CFE, vamos a garantizar el desarrollo del país y que haya bienestar. No queremos que las utilidades del petróleo y de la industria eléctrica se quede en manos de particulares, queremos que esas ganancias sean en beneficio del pueblo de México", agregó.

La denuncia de Protección Civil

Tras la molestia causada por el apagón masivo que afectó a varios estados del país, entre ellos Guanajuato, la CFE presentó este martes un oficio donde aseguraba que la causa había sido un incendio en Padillla, Tamaulipas, deslindándose además de la responsabilidad por el “evento fortuito”.

Sin embargo, Protección Civil de Tamaulipas desmintió esta versión y el gobierno de dicho estado aseguró que presentarán una denuncia por falsificación de documentos y firma apócrifa de un funcionario estatal.

De acuerdo con El Universal, dicha denuncia se realizará en la instancia estatal y federal.

Pedro Granados, coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, dijo que el oficio que mostraron funcionarios de la CFE es falso, ya que la firma no corresponde a la del coordinador de Protección Civil en Municipios, Emmanuel González Márquez, además de que no tiene sellos y el número de folio no es real.

MCMH