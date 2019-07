Acusa AMLO hubo ‘mano negra’ en paro de la Policía Federal

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Policías federales se amotinaron sin causa justa y señaló que ve 'mano negra' detrás de protestas puesto que no se despedirá a ningún agente.

Es importante que todos conozcan esta información, sobre todo los que actúan de buena fe, hay mano negra en este asunto, esto se manejaba antes en Bucarelli, desde los sótanos de Bucarelli", aseguró en video subido a sus redes sociales.

Piensan que se va a hacer lo mismo y no, no somos iguales, esto se va a resolver porque no somos iguales".