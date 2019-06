Acusa AMLO que Gobierno pasado hizo negocio con el Fonden

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en la administración anterior se hacía un negocio millonario con el Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

La acusación está basada en qe al declarar una emergencia se compraban materiales de manera directa, sin licitaciones, por parte de la Secretaría de Gobernación.

Al hablar en conferencia de prensa de que también se descubrió irregularidades en la operación de contención del sargazo, el mandatario sostuvo que el Fonden era un barril sin fondo, donde ya había "una constelación de empresas" que se adjudicaban contratos.

Al declarar una emergencia ya no se licita nada y todo se compra de manera directa y había toda una constelación de empresas alrededor del Fonden que eran las que vendían todo: láminas, despensas, catres ,todo eso manejado por Gobernación, miles de millones de pesos.

Señaló que había empresas que también tenían el negocio del sargazo, ya que -acusó- eran capaces de declarar alarmas y estado de emergencia para que entrara ese programa.

Para tratar el actual problema de sarzago, el mandatario contó que intentaron convencerlo de contratar a una empresa privada, que finalmente él rechazó.

Leo el programa y no me gustó porque era lo mismo, o sea, ¿por qué contratar una empresa?, ¿qué no tenemos nosotros una institución tan profesional como la Marina?