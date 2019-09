Acusa Bartlett campaña 'misógina' contra su pareja

CDMX.- Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, acusó que existe una campaña 'cobarde y misógina' en contra de él y de su pareja, Julia Abdala Lemus.

Felizmente, Julia Abdala es mi pareja sentimental desde hace más de 20 años. Aclarar jurídicamente que no hay concubinato ni matrimonio, no significa negar mi afortunada relación. La campaña en mi contra ya no solo es falaz sino cobarde y misógina", escribió el funcionario en un tuit.