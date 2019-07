Acusa Duarte a Osorio Chong de pedirle su renuncia y organizar entrevista

Ciudad de México.- Javier Duarte sigue revelando detalles de su presunta captura.

El exgobernador de Veracruz aseguró hoy que Miguel Ángel Osorio Chong lo citó en su oficina para pedirle su renuncia y frente a él pactó la entrevista televisiva en la que dio a conocer la separación de su cargo, contó a Grupo Fórmula.

Duarte de Ochoa señaló al exsecretario de Gobernación como uno de los supuestos negociadores de su entrega a las autoridades en abril del 2017 en Guatemala.

Tres meses después, Duarte fue extraditado a México y desde entonces se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El entonces secretario de Gobernación fue el que me citó en su oficina en Bucareli, me pidió que por instrucciones del presidente (Enrique Peña Nieto) me separara de mi cargo.