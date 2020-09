Acusa Felipe Calderón que consejeros del INE fueron convencidos a cambiar su voto

CDMX.- Hace unos días, el dio a conocer su aprobación a los nuevos partidos políticos y entre ellos no figuró México Libre, de Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón; el exmandatario acusó que esta decisión se debió a que los consejeros del Instituto fueron convencidos de votar en su contra.

A través de su cuenta de Twitter, Calderón señaló que la consejera Adriana Favela Herrera conocía el expediente y que, aseguró, se habían reunido los requisitos para el registro pero, señaló, que la consejera "de repente" votó en contra.

Otra más: en la versión pública de la sesión @INEMexico en el video de INETV, hay varios momentos clave de la discusión que están mutilados. Por ejemplo, al votarse el famoso criterio nuevo del “5%” de recursos de donantes no identificados. Ojalá publiquen la versión íntegra.

Felipe Calderón acusó que ella y otros consejeros fueron convencidos de cambiar su decisión, pues le parecía extraño que cambiaran de opinión de un día para otro.

Asimismo, compartió un extracto de un video en el cual aparece la consejera electoral y menciona que ella votó a favor de México Libre y que tenían la documentación en regla, por lo que no tenía intenciones de votar en contra.

Juzguen Uds: la consejera Favela iba a votar por ⁦ @MexLibre_ ⁩, de repente le avisan que hay una queja, dice que no la conoce, pero entonces cambia su voto en contra. Es contrario a derecho, infundado su voto. Apoyemos al ⁦ @INEMexico ⁩ pero exigiéndole congruencia. pic.twitter.com/72Tx6MlR0H

Yo voté a favor del proyecto de México Libre, pero me acabo de enterar de que no se le dio trámite a una vista del 4 de agosto que se le dio a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral; apenas ayer tengo entendido que se formó el cuaderno de antecedentes en donde se está dando cuenta de irregularidades en la conformación de esta organización.

"Entonces yo no tengo esos elementos, por lo tanto votaría en contra de que se le dé el registro a México Libre", dijo Favela Herrera en el video