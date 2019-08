Acusan a Rosario Robles de cuantioso daño millonario, fue omisa por $5 mil 73 millones

CDMX.- Para la Fiscalía General de la República, Rosario Robles fue omisa en los desvíos de recursos, denunciados a través de la "Estafa Maestra", cuando fue Secretaria de Desarrollo Social en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Robles habría sido omisa en un daño a hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, así lo anunció la Fiscalía durante una comparecencia de la exfuncionaria en el Reclusorio Sur en la sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal.

Los fiscales federales revelaron en la audiencia que tres exsubordinados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y Sedesol le informaron verbalmente y por oficio a Robles de la existencia de irregularidades en la firma de convenios fraudulentos y no hizo nada por impedirlo ni tampoco le informó a su superior jerárquico, en este caso a Peña Nieto.

Presuntamente las anomalías fueron reportadas año con año de 2014 a 2018, sin que hubiera una acción de los entonces funcionarios de primer nivel para impedirlo.

Los testigos, reportó Reforma, son José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol, quienes ya colaboraron con la FGR al haber recibido el beneficio del criterio de oportunidad.

El desvió de los 5 mil millones de pesos se realizó a través de universidades públicas de Morelos, Quintana Roo, Chiapas e Hidalgo con 27 convenios generales o de coordinación, contratos particulares y apéndices.

Teresa Maldonado, una de las fiscales, acusó a Robles de tener conocimiento de los contratos y no hizo nada para impedir "La Estafa Maestra".

Usted tuvo pleno conocimiento de que los servidores públicos realizaban contrataciones indebidas con diversas universidades públicas del País sin licitación, sin que verificaran la capacidad técnica y humana para ofrecer el servicio, generando con ello una subcontratación de más del 49 por ciento permitidos por la ley", dijo la Fiscal.

Usted tuvo conocimiento, se insiste, tuvo pleno conocimiento, sin que lo informara a su superior jerárquico, el jefe del Ejecutivo federal, lo que en la especie no aconteció y no lo evitó, teniendo la facultad para hacerlo".

El delito que se le imputa a Robles es el ejercicio indebido de servicio público, previsto en el Artículo 214, fracción tercera, del Código Penal Federal.

Aquí estoy como lo prometí", dijo Robles al llegar a la audiencia esta mañana.

“Lo único que les quiero decir en este momento, porque voy a entrar a conocer apenas en este momento, aquí estoy como lo prometí, dando la cara como la he dado siempre y muy tranquila” : Rosario Robles

La comparecencia de Robles ocurre días después de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelara que las acciones en el sexenio pasado para erradicar la pobreza no sirvió. Durante seis años, Peña desembolsó 2.8 billones de pesos en una estrategia para erradicar la pobreza cuando Rosario Robles estaba al frente de la Sedesol.

