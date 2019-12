Acusan anomalías en detenciones por caso LeBarón

Familiares de dos hombres detenidos por el caso LeBarón rechazaron que sus parientes sean los responsables de la masacre registrada el 4 de noviembre en los límites entre Sonora y Chihuahua.

A Mario la Fiscalía General de la República lo identificó como "El Mayo", presunto jefe del grupo criminal "La Línea" en el Municipio de Janos.

La captura ocurrió durante las primeras horas del domingo por parte de integrantes del Ejército, la Marina, la Policía Federal Ministerial (PFM), el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional.

La mujer señaló que una tía --hermana de los arrestados-- pudo hablar con ellos en las instalaciones de la FGR en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y Mario le comentó que lo estaban presionando para que se declarara líder del grupo criminal en Janos para liberar a su hermano Manuel, a lo cual se negó.

Agregó que su tío Mario es ganadero y tiene vacas y un terreno, mientras que su papá opera una veterinaria.

Es una lástima de verdad una gran desgracia lo que paso con la familia LeBaron. Todos queremos justicia, todos esperamos que se haga lo necesario para dar con los responsables. Pero no me parece justo, que se este culpando directamente a gente que no tuvo nada que ver solamente porque se tienen que dar resultados del "arduo" trabajo de las corporaciones correspondientes (sic)", publicó Estefanía Hernández en sus redes sociales.