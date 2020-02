Acusan daños en la salud como cáncer, por contaminación en el Río Santiago

Guadalajara, Jalisco.- Ante los daños que ha causado a habitantes, algunos de ellos niños y adolescentes, interpusieron una queja ante Derechos Humanos.

Los pobladores de Juanacatlán, El Salto, Puente Grande y Tololotlán, Jalisco, interpusieron el pasado lunes una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por cómo las dos pasadas administraciones ocultaron el estudio que detalla los efectos de la contaminación del río en la salud de quienes habitan estos lugares.

El informe fue hecho por la Comisión Estatal del Agua a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Candy Padilla, habitante de Puente Grande, Jalisco, vive a 600 metros del Río Santiago.

Hace 3 años comenzó a presentar afectaciones en su salud, empezando con mucha tos.

Dormía sentada porque la tos no me dejaba estar acostada, me intoxicaba. El cuello se me hinchó mucho y me salió una bola.